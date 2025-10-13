English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Car Loan : ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆ? ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Car Loan rate of interest : ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 13, 2025, 06:30 PM IST
Car Loan : ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆ? ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Car Loan rate of interest : GST 2.0 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾರುಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾರನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ:

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧರಿಸಿ ಸಾಲ : 

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. 750 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾರು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು. ಕಾರಿನ ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯ 80 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 90 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರಿನ ಮೌಲ್ಯದ 100 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಹ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 7.70 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 7.80 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ ಬಡ್ಡಿ ದರ :

ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.80 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.85 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಅದೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 8.05 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ 8.15 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

SBI ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ?

ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 8.90 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇಕಡಾ 9.15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಶೇಕಡಾ 9.40 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲದಾತರು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 7 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಕಾರನ್ನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಷ್ಟು..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

