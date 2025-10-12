English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ರಜೆ: ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಜೆ ನೀಡಿದ ಆರ್‌ಬಿಐ... ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 12, 2025, 09:31 AM IST
ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ರಜೆ: ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಜೆ ನೀಡಿದ ಆರ್‌ಬಿಐ... ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

 bank holiday for Diwali: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಂತೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳು 20 ರಂದು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು 21 ರಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವಾಗ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ? ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಈ ಹಬ್ಬವು ಧಂತೇರಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಧಂತೇರಸ್, ಛೋಟಿ ದೀಪಾವಳಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ಹಬ್ಬಗಳು ವಿಶೇಷವಾದವು. ಧಂತೇರಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಜನರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಕುಬೇರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಧಂತೇರಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರ ಶನಿವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ, ಛೋಟಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರ ಸೋಮವಾರ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಮತ್ತು ೨೦ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಈ ದಿನ ಛೋಟಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ, ಛೋಟಿ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 22 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ದಿನ
> ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19: ಭಾನುವಾರ ರಜೆ. ಛೋಟಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ
> ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20: ತ್ರಿಪುರಾ, ಗುಜರಾತ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಚಂಡೀಗಢ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಅಸ್ಸಾಂ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ದೆಹಲಿ, ಗೋವಾ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಮೇಘಾಲಯ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾವಲಿ, ನರಾಕಾ ಪುಜಾ, ನರಾಕಾ ಪುಜಾ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ರಜೆ. 
> ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21: ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಮಣಿಪುರ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಂದ್
> ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22: ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರಜೆ.
> ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23: ಗುಜರಾತ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಮಣಿಪುರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಯಿ ದೂಜ್, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಜಯಂತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನಿಂಗೋಲ್ ಚಕ್ಕೌಬಾಗಾಗಿ ರಜೆ.
> ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಛತ್ ಪೂಜೆಗಾಗಿ (ಸಂಜೆಯ ಪೂಜೆ) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಂದ್
> ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28: ಛತ್ ಪೂಜೆ (ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ) ನಿಮಿತ್ತ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌
> ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31: ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ರಜೆ

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

