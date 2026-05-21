ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೇ 23 ರಿಂದ ಸತತ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ SBI ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಘಗಳು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ನಂತರ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಗದು ಠೇವಣಿ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ತುರ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ 23 ರಂದು (ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ) ಮತ್ತು 24 ರಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ವಾರದ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬಳಿಕ ಮೇ 25 ಮತ್ತು 26 ರಂದು SBI ನೌಕರರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯು ಅದರ ನಂತರ ಅಂದರೆ 27 ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಬರುವುದರಿಂದ SBI ಶಾಖೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
SBI ಭೌತಿಕ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ನೇರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಷ್ಕರದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು UPI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು SBI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸತತ ರಜಾ ದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಕೊರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಖಾತೆದಾರರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕರಡುಗಳ ವಿತರಣೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಐದು ದಿನಗಳು ಕಾಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ.
