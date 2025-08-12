English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಾಳೆಯಿಂದ 17 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : RBI ಘೋಷಿಸಿದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ವರಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಇರಲಿವೆ.  ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್  ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 12, 2025, 12:47 PM IST
  • ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ
  • ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
  • ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ನಾಳೆಯಿಂದ 17 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : RBI ಘೋಷಿಸಿದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Bank Holiday : ಈ ವಾರ ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ  ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ ಇರಲಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. 

ಈ ವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು:
ಆಗಸ್ಟ್ 13, ಆಗಸ್ಟ್ 15, ಆಗಸ್ಟ್ 16 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಸೇ ಭಗ್ನ..

ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಡುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಭಾರತ್‌ಪೇ ಮುಂತಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ: ಈ ದಿನದಂದು, ಇಂಫಾಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರಣ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಭಾರತದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರಣ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಇದೇ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಕಾರಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO Update: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಈಗ ನೀವು ATMನಿಂದ PF ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ: ಈ ದಿನ, ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಇರುವುದು. ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಭಾನುವಾರ, ಇದು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ. 

