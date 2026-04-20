ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ದಿನ ರಜೆ! ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 20, 2026, 01:10 PM IST
ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
camera icon6
Smriti Mandhana
ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು!.. ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಯಾವ ಕಲರ್‌?
camera icon5
Car Colours
ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು!.. ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಯಾವ ಕಲರ್‌?
19 ವರ್ಷಗಳ IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ.. ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಲು ಆಗದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ RR
camera icon7
IPL 2026
19 ವರ್ಷಗಳ IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ.. ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಲು ಆಗದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ RR
ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಕಿರುತೆರೆ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ!.. ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಕಪಲ್ಸ್
camera icon5
Lavanya Bhardwaj
ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಕಿರುತೆರೆ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ!.. ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಕಪಲ್ಸ್
Bank Holidays in May 2026: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  

ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜಾದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ: ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಭಾನುವಾರಗಳು. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಭಾನುವಾರಗಳು ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಭಾನುವಾರಗಳು: ಮೇ 3, 10, 17, 24 ಮತ್ತು 31ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರಗಳಾದ ಮೇ 9 (2ನೇ ಶನಿವಾರ) ಮತ್ತು ಮೇ 23 (4ನೇ ಶನಿವಾರ) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ₹13,000 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ!

ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳು: ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜಾದಿನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳಿವೆ:

ಮೇ 1 (ಮೇ ದಿನ/ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ): ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿರಲಿವೆ.

ಮೇ 27 (ಬಕ್ರೀದ್): ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಆಚರಿಸುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು:

ನಗದು ಕೊರತೆ: ಸತತ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಗದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ: ಕಡಿಮೆ EMIಗೆ ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಆಫರ್; CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮುಖ್ಯ!

ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್: ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕಾಯದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

