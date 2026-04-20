Bank Holidays in May 2026: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜಾದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ: ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಭಾನುವಾರಗಳು. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಭಾನುವಾರಗಳು ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಭಾನುವಾರಗಳು: ಮೇ 3, 10, 17, 24 ಮತ್ತು 31ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರಗಳಾದ ಮೇ 9 (2ನೇ ಶನಿವಾರ) ಮತ್ತು ಮೇ 23 (4ನೇ ಶನಿವಾರ) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳು: ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜಾದಿನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳಿವೆ:
ಮೇ 1 (ಮೇ ದಿನ/ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ): ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಲಿವೆ.
ಮೇ 27 (ಬಕ್ರೀದ್): ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಆಚರಿಸುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು:
ನಗದು ಕೊರತೆ: ಸತತ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಗದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್: ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕಾಯದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.