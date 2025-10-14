October Month bank holiday: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರ ಶನಿವಾರ, ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಭಾನುವಾರವಂತೂ ರಜಾದಿನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳಂದು ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವಾಗ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-45 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿತ : 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ! ಬಂಗಾರದ ಸನಿಹ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 17 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 11 ದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ:
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 (ಶನಿವಾರ) - ಕಟಿ ಬಿಹು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 (ಭಾನುವಾರ) - ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಯ ಕಾರಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 (ಸೋಮವಾರ) - ಚತುರ್ದಶಿ/ಕಾಳಿ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗರ್ತಲಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಐಜ್ವಾಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಭೋಪಾಲ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಚೆನ್ನೈ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಗುವಾಹಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇಟಾನಗರ, ಜೈಪುರ, ಕಾನ್ಪುರ್, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೊಹಿಮಾ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ನವದೆಹಲಿ, ಪಣಜಿ, ರಾಯ್ಪುರ್ ತಿರುವನಂತಪುರಂ).
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 (ಮಂಗಳವಾರ) - ದೀಪಾವಳಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ) / ದೀಪಾವಳಿ / ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬೆಲಾಪುರ್, ಭೋಪಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಇಂಫಾಲ್, ಜಮ್ಮು, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 (ಬುಧವಾರ) - ದೀಪಾವಳಿ (ಬಲಿ ಪ್ರತಿಪದ) / ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ / ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ / ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ (ದಿವಾಲಿ ಪೂಜೆ) ನಿಮಿತ್ತ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೇಲಾಪುರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಜೈಪುರ, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 (ಗುರುವಾರ) - ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಇಂಫಾಲ್, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ ಬಿಜ್ / ಭಾಯಿ ದೂಜ್ / ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಜಯಂತಿ / ಭಟ್ರಿ ದ್ವಿತೀಯಾ / ನಿಂಗೋಲ್ ಚಕೌಬಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 (ಶನಿವಾರ) - ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ವಾರದ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 (ಭಾನುವಾರ) - ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಯ ಕಾರಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 (ಸೋಮವಾರ) - ಛಠ್ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 (ಮಂಗಳವಾರ) - ಛಠ್ ಪೂಜೆ (ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ) ಕಾರಣ ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 (ಶುಕ್ರವಾರ) - ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-45 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿತ : 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ! ಬಂಗಾರದ ಸನಿಹ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ