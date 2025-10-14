English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ.. ಈ ತಾರೀಖಿನಿಂದ 11 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌!

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ.. ಈ ತಾರೀಖಿನಿಂದ 11 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌!

Bank Holidays: ಆರ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 14, 2025, 01:09 PM IST
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 17 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ
  • ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 11 ದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ

Trending Photos

ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಷ್ಟು..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
Gold purchase Rules
ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಷ್ಟು..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು PPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
camera icon6
PPF cost
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು PPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿಂದ ಔಟ್.!?
camera icon7
Bigg Boss Kannada 12
ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿಂದ ಔಟ್.!?
ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ.. ಈ ತಾರೀಖಿನಿಂದ 11 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌!

October Month bank holiday: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರ ಶನಿವಾರ, ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಭಾನುವಾರವಂತೂ ರಜಾದಿನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳಂದು ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವಾಗ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-45 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿತ : 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ! ಬಂಗಾರದ ಸನಿಹ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 17 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 11 ದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ:

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 (ಶನಿವಾರ) - ಕಟಿ ಬಿಹು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 (ಭಾನುವಾರ) - ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಯ ಕಾರಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 (ಸೋಮವಾರ) - ಚತುರ್ದಶಿ/ಕಾಳಿ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗರ್ತಲಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಐಜ್ವಾಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಭೋಪಾಲ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಚೆನ್ನೈ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಗುವಾಹಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇಟಾನಗರ, ಜೈಪುರ, ಕಾನ್ಪುರ್, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೊಹಿಮಾ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ನವದೆಹಲಿ, ಪಣಜಿ, ರಾಯ್‌ಪುರ್ ತಿರುವನಂತಪುರಂ).
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 (ಮಂಗಳವಾರ) - ದೀಪಾವಳಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ) / ದೀಪಾವಳಿ / ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬೆಲಾಪುರ್, ಭೋಪಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಇಂಫಾಲ್, ಜಮ್ಮು, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 (ಬುಧವಾರ) - ದೀಪಾವಳಿ (ಬಲಿ ಪ್ರತಿಪದ) / ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ / ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ / ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ (ದಿವಾಲಿ ಪೂಜೆ) ನಿಮಿತ್ತ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೇಲಾಪುರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಜೈಪುರ, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 (ಗುರುವಾರ) - ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಇಂಫಾಲ್, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ ಬಿಜ್ / ಭಾಯಿ ದೂಜ್ / ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಜಯಂತಿ / ಭಟ್ರಿ ದ್ವಿತೀಯಾ / ನಿಂಗೋಲ್ ಚಕೌಬಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 (ಶನಿವಾರ) - ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ವಾರದ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 (ಭಾನುವಾರ) - ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಯ ಕಾರಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 (ಸೋಮವಾರ) - ಛಠ್ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 (ಮಂಗಳವಾರ) - ಛಠ್ ಪೂಜೆ (ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ) ಕಾರಣ ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 (ಶುಕ್ರವಾರ) - ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-45 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿತ : 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ! ಬಂಗಾರದ ಸನಿಹ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ

 

 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RBIBank holidaysBank closedholidaysbank account

Trending News