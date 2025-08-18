ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಕೊಡುವ ಕೃಷಿ! ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೈಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭವಾಗುವುದು ಖಚಿತ..

Bay leaf farming: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈತರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದುವೇ ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆ.
ಭಾರತವು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಸಾಲೆ ಪದರ್ಥಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕವೂ ನಾವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಸಾಲೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಸಾಲೆ ಕೃಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜ್ "ಪಟ್ಟಾ (ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ)" ವ್ಯವಸಾಯವೂ ಸಹ ಒಂದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಮಸಾಲೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ತೇಜ್ ಪಟ್ಟಾ ಎಲೆಗಳು ಊಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಊಟದ ರುಚಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹3,000 – ₹5,000 ಗಳಿಸಬಹುದು. 25 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ, ₹75,000 – ₹1,00,000 ಆದಾಯ ಸಾಧ್ಯ.
ಇನ್ನು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದ್ದು, ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 4–6 ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತೇಜ್ ಪಟ್ಟಾ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಔಷಧಿ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮಿಶ್ರ ಮಸಾಲೆ ಮರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲ ಈ ಕೃಷಿ, ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ತರಲು ಶಕ್ತಿಯಿದೆ.