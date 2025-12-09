English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪತ್ನಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ! ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಬರುವುದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್

ಪತ್ನಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ! ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಬರುವುದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 269SS ಮತ್ತು 269T ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 9, 2025, 10:44 AM IST
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?
  • 20,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ
  • ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಗದು ನೀಡುವ ನಿಯಮವೇನು?

ಪತ್ನಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ! ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಬರುವುದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್

ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅವು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ UPI ಅಥವಾ ನಗದು ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟೀಸ್ ಬರಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 269SS ಮತ್ತು 269T ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು? : 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (ಎಫ್‌ಡಿ), ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿ

20,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ : 
20,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, RTGS, NEFT ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಬಳಸಿ. ಉಡುಗೊರೆಯ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಗದು ನೀಡುವ ನಿಯಮವೇನು? : 
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 269SS ಮತ್ತು 269T ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿ ಇದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 20,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಸೆಕ್ಷನ್ 269SS ಅಥವಾ 269T ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 20,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ,  ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.  ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, 20,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಆತನ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ತಾಯಿಗೋ, ಪತ್ನಿಗೋ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು

269SS ಮತ್ತು 269T ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು? :
ಸೆಕ್ಷನ್ 269SS: 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳು, ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 269T: 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

