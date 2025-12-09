ಪತ್ನಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ! ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಬರುವುದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್

ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅವು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ UPI ಅಥವಾ ನಗದು ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟೀಸ್ ಬರಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 269SS ಮತ್ತು 269T ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು? :
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (ಎಫ್ಡಿ), ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
20,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ :
20,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, RTGS, NEFT ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಬಳಸಿ. ಉಡುಗೊರೆಯ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಗದು ನೀಡುವ ನಿಯಮವೇನು? :
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 269SS ಮತ್ತು 269T ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿ ಇದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 20,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಸೆಕ್ಷನ್ 269SS ಅಥವಾ 269T ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 20,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, 20,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
269SS ಮತ್ತು 269T ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು? :
ಸೆಕ್ಷನ್ 269SS: 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳು, ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 269T: 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.