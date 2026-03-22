ನವದೆಹಲಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳದಂತೆ ಸೈಬರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಈಗ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯ ಹಾವಳಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೆರವು ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ, ನಾವು ಅವರ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಈಗ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರವಾದಂತಿದೆ.
ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ರಹಸ್ಯ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ, ನಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಲ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಇದಾದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಕಿ ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ತೀರಿಸಲು ಹೊಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಅಪರಿಚಿತ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಲು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಖಜಾನೆಯೇ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ 1930 ರ ನಂಬರ್ ದೂರು ನೀಡಿ ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.