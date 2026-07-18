Post Office PPF Scheme: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಬಹುತೇಕರದ್ದಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PPF) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ (Compounding) ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು PPF ಯೋಜನೆ?
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PPF) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು. ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 7.1% ಬಡ್ಡಿದರ (ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು) ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೋಟಿ ಹೇಗೆ?
ಒಂದೇ ಬಾರಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅದು ₹1 ಕೋಟಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗುರಿಯನ್ನೂ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
PPF ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
* ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಿತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ.
* 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ.
* ವಾರ್ಷಿಕ ₹500 ರಿಂದ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ.
* ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭ.
* ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ.
* ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ (ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ).
ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ PPF ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಪೋಷಕರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು PPF ಖಾತೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತ?
* ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸುವವರು.
* ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವವರು.
* ಅಪಾಯರಹಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರು.
* ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವವರು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
PPF ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಣವನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, PPF ಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭವನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ, ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)