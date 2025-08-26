English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 10,000 ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತು 20,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 50,000 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Aug 26, 2025
  • 50 ಲಕ್ಷ ಪಿಎಂ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಯೋಜನಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರುವ ಗುರಿ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದೆ 50,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ
  • ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ PFRDA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ರಾಮನ್

Atal Pension Yojana

: 50 ಲಕ್ಷ ಪಿಎಂ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಯೋಜನಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (PFRDA) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ರಾಮನ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜೂನ್ 1, 2020ರಂದು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಾದ ಪಿಎಂ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರ/ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಶೇ.82ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಲ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ!

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲ ಕಂತು 10,000 ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು, ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತು 20,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕಂತು 50,000 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ʼನಾವು ಪಿಎಂ ಎಸ್‌ವಿಎ ನಿಧಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಪಿಎಂ ಎಸ್‌ವಿಎ ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆʼ ಎಂದು ರಾಮನ್ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY) ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಂ ಎಸ್‌ವಿಎ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ಪಡೆದ ಶೇ.82ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಶೇ.82ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಂತು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 200000 ರೂ. FD ಇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಕ್ಕಾ..!

ಮೇ 9, 2015ರಂದು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ

"ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ವಲಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆʼ ಎಂದು ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೇ 9, 2015ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2022ರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು APYಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. 

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದಾದಾರರು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1000 ರಿಂದ 5000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಖಾತರಿಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 42 ರೂ.ನಿಂದ 1,454 ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದಾದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ ಈ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾಮಿನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಿಂಚಣಿ ಬರುವುದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆಯೇ ? ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಪೆನ್ಶನ್

