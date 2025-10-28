English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಈ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಉಚಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 28, 2025, 03:28 PM IST
  • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು
  • ಉಚಿತ ವಿಮಾನ & ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Credit Card Reward Points: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವವರು ಮತ್ತು ಬಳಸದ ಅನೇಕರಿಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೆಂದರೆ ಸಾಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಈ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉಚಿತ ವಿಮಾನಗಳು, ಉಚಿತ ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಶೂರಿಟಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ನೀವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳು

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಅವರ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದಿರುವುದು. ಅನೇಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಾವು ಎಷ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತನ್ನದೇಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ..

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

