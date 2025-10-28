Credit Card Reward Points: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವವರು ಮತ್ತು ಬಳಸದ ಅನೇಕರಿಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೆಂದರೆ ಸಾಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಈ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉಚಿತ ವಿಮಾನಗಳು, ಉಚಿತ ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳು
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಅವರ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದಿರುವುದು. ಅನೇಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಾವು ಎಷ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತನ್ನದೇಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 1 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
