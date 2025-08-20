English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GenZ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ EPFO ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸುವ ಜನ್‌ಜಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ (ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವೇತನ 15,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಇಪಿಎಫ್, ಇಡಿಎಲ್‌ಐ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 20, 2025, 04:10 PM IST
  • ಫಾರ್ಮ್ 11 ಭರ್ತಿ: ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸೇರಲು ಫಾರ್ಮ್ 11 ಭರ್ತಿಮಾಡಿ. ಇದು ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ ರಚನೆಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
  • ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್: ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.

Trending Photos

ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ಉಂಗುರ, ಕಡಗವಾಗಿ ಧರಿಸಿದರಂತು ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು; ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ!
camera icon6
Who should wear silver astrology
ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ಉಂಗುರ, ಕಡಗವಾಗಿ ಧರಿಸಿದರಂತು ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು; ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ!
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
camera icon8
Commuted Pension
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ :ದಾಖಲೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Gold price
ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ :ದಾಖಲೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಬಂಗಾರ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
camera icon8
Turtle Ring
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
GenZ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ EPFO ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

ನೀವು ಜನ್‌ಜಿ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ (ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್), ಇಡಿಎಲ್‌ಐ (ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಜನ್‌ಜಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಯೋಜನೆಯ 10 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಇಪಿಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ 11 ಭರ್ತಿ: ಇಪಿಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ 11 ಎಂಬುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಘೋಷಣಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದ್ದು, ಯುಎಎನ್ (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್) ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ ರಚನೆಗೆ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು: ಫಾರ್ಮ್ 11 ರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯುಎಎನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಿಂದ, ಯುಎಎನ್ ರಚನೆಯು ಉಮಂಗ್ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಫೇಸ್ ಆಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎಫ್‌ಎಟಿ) ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್‌ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈಗಿನಂತೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮೂಲಕ ಯುಎಎನ್ ರಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ವಿವರಗಳ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಹೆಸರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯುಎಎನ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಕಲಾಟವಿರಬಾರದು.

ಆಧಾರ್-ಯುಎಎನ್ ಸೀಡಿಂಗ್: ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಯುಎಎನ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು: ಫಾರ್ಮ್ 11 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ನಂತರ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇ-ಕೆವೈಸಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿ: ಸೇರ್ಪಡೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಅಥವಾ ಇ-ಕೆವೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ, ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.

ಒಂದೇ ಯುಎಎನ್, ವಿವಿಧ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳು: ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾದಾಗ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯುಎಎನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ.

ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯಲು ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ, ಜನ್‌ಜಿ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

About the Author
GenZEPFOPFUANUMANG App

Trending News