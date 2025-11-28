Sukanya Samriddhi Yojana: ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, 10 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 2015 ರಲ್ಲಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಇದು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಗಳು ಹೊರೆಯಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ "ಮಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಮಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ" ಮಿಷನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42 ಮಿಲಿಯನ್ SSY ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ₹2,73,466.69 ಕೋಟಿ.
ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿರುವ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೂರು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಠೇವಣಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆ?
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಠೇವಣಿ ₹250, ಆದರೆ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ₹1.50 ಲಕ್ಷ. ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು, ಆದರೆ ಖಾತೆಯು ಒಟ್ಟು 21 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಠೇವಣಿ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರವೂ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸರ್ಕಾರವು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ FD ಅಥವಾ RD ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ-ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?
ಮಗಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊತ್ತದ 50% ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜು/ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಪುರಾವೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಖಾತೆಯು ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ?
ನೀವು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5,000 (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹60,000) ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಠೇವಣಿಯ ನಂತರ 8.2% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಬಡ್ಡಿ ದರ:
ತಿಂಗಳು: ₹5,000 (ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹60,000)
15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ: ₹60,000 × 15 = ₹9,00,000
ಗಮನಿಸಿ: SSY ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 8.2% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹16,55,000 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ₹755000 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಖಾತೆಯು ಒಟ್ಟು 21 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣವು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.