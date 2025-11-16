English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್ 5 CNG ಕಾರುಗಳು: ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇವೇ ಬೆಸ್ಟ್..!

ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರು ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ 1.2-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 16, 2025, 03:22 PM IST
10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್ 5 CNG ಕಾರುಗಳು: ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇವೇ ಬೆಸ್ಟ್..!

Best affordable cng cars in india: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, CNG ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಆಧುನಿಕ CNG ಕಾರುಗಳು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ.

ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ. ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ CNG 1.0-ಲೀಟರ್ ಡ್ಯುಯಲ್‌ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮಾದರಿಯು 57 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 82.1 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 4.62 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5.12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ರಫ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಡ್ಡಗಾಲು..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,

ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ: ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರು ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ 1.2-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಮ್‌ಟಿ. ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮಾದರಿಯು 73 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 95 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು 5.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7.82 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್: ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿಯನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು 57 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 82.1 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 5.89 ಲಕ್ಷದಿಂದ 6.42 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಹುಂಡೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್: ಉತ್ತಮ ಚಾಲನಾ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಳಾಂಗಣ ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಹುಂಡೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್ CNG ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ CNG ರೂಪಾಂತರವು 69 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 95.2 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 7.17 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7.67 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬಳಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ... ಇಂದು ಲೀಟರ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿವೆ?

ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್: ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು. ಇದು 1.2-ಲೀಟರ್ 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 70 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 102 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 7.45 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8.39 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಮೈಲೇಜ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಕಾರಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

