English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ವಾಹನಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ

ವಾಹನಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ

Elecrticla car: ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.. ಹೊಸ MG ಕಾಮೆಟ್ EV ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 15, 2026, 06:58 PM IST
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು
  • MG ಕಾಮೆಟ್ ಬಾಸ್ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರಿನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನರಕದಲ್ಲಿದೆ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ..! ಮನುಜನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಉಲ್ಲೇಖ
camera icon5
Extramarital Affairs
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನರಕದಲ್ಲಿದೆ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ..! ಮನುಜನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಉಲ್ಲೇಖ
ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡಲ್‌ ಆದ್ರಾ ಗಿಲ್ಲಿ..? ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ವಾ?
camera icon6
bigg boss kannada season 12 winner
ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡಲ್‌ ಆದ್ರಾ ಗಿಲ್ಲಿ..? ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ವಾ?
ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಜಗಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!
camera icon6
Gilli Nata Nalli Moole meal
ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಜಗಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
camera icon5
baba vanga 2026 predictions
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
ವಾಹನಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ

Elecrticla car:  ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ..ಆದರೆ ಈ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿ ಕಾಮೆಟ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಶ್ರೇಣಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 230 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IRCTCಗೆ ಆಧಾರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ 5 ಜಬರ್ದಸ್ತ್‌ ಪ್ರಯೋಜನ: 99% ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ!

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕಾರನ್ನು ಅಡಿರೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ (ಬಾಸ್) ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ನೀವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಎಂಜಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 4.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾರಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಾರು ನೋಂದಣಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ 3.1 ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೂ ಇದು ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ಬಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರಿನ ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. BOSS ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ MG ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಬಾಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ MG ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಟ್ EV ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ.ಈ ವಿಧಾನವು ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ, ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹಳೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುವ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಇಂತಹ ನವೀನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, MG ಕಾಮೆಟ್ ಬಾಸ್ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರಿನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸುಲಭ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಯುವಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾಮೆಟ್ EV ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೂಗಲ್‌, ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲ.. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೀಗೆ! ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

MG Comet EVBaas SchemeElectric Carcarಎಂಜಿ ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿ

Trending News