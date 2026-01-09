ಕೇವಲ 7.40% ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರು ಸಾಲ: ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ​​ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷದ ಅಗ್ಗದ EMI ನೀಡುತ್ತಿದೆ

Cheapest car loan in 2026
: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ 7.40%ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರು ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಎಂಐ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಸಾಲ
2026ರ ಆರಂಭದ ಕಾರು ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 8%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMIಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪೈಸಾ ಬಜಾರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2026ರ ಕಾರು ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಲದಾತ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲದ ದರಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 7.40%ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 14%ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ದರಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಕೇವಲ 7.40% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ 7.40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 7.50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 7.60 ರಿಂದ 9.20 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026ರವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಸಹ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲ ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 0.25 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರದ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ EMI
ಕಾರು ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಆದಾಯ, CIBIL ಸ್ಕೋರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಗ್ಗದ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದರೆ, ನೀವು ಶೇ.7.40ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರು ಸಾಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ.7.40ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಾರು ಸಾಲದ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ₹19990.46 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ₹1,99,427.77 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹11,99,427.77 ವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರು ಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ.8.20ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ.8.50ರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.