English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೇವಲ 7.40% ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರು ಸಾಲ: ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ​​ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷದ ಅಗ್ಗದ EMI ನೀಡುತ್ತಿದೆ

ಕೇವಲ 7.40% ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರು ಸಾಲ: ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ​​ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷದ ಅಗ್ಗದ EMI ನೀಡುತ್ತಿದೆ

ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 8%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ದರ (introductory rate)ವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 9, 2026, 10:32 AM IST
  • 2026ರ ಆರಂಭದ ಕಾರು ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ
  • ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ 7.40% ಕಾರು ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ

Trending Photos

RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್
camera icon6
Yash
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಿರಿ
Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
camera icon5
Yash
Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
ಕೇವಲ 7.40% ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರು ಸಾಲ: ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ​​ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷದ ಅಗ್ಗದ EMI ನೀಡುತ್ತಿದೆ

Add Zee News as a Preferred Source

Cheapest car loan in 2026

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ 7.40%ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್‌ವರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರು ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಎಂಐ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಸಾಲ

2026ರ ಆರಂಭದ ಕಾರು ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 8%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMIಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪೈಸಾ ಬಜಾರ್‌ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2026ರ ಕಾರು ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಲದಾತ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲದ ದರಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 7.40%ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 14%ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ದರಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

ಕೇವಲ 7.40% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ 7.40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 7.50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 7.60 ರಿಂದ 9.20 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026ರವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಸಹ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲ ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 0.25 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರದ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ EMI

ಕಾರು ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಆದಾಯ, CIBIL ಸ್ಕೋರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಗ್ಗದ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದರೆ, ನೀವು ಶೇ.7.40ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರು ಸಾಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ.7.40ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಾರು ಸಾಲದ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ₹19990.46 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ₹1,99,427.77 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹11,99,427.77 ವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್, ಹುಂಡೈ ಅಲ್ಕಾಜರ್, ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಹೇಗಿದೆ?

ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರು ಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ.8.20ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ.8.50ರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Car loanAuto Loancheapest car loan 2026car loan interest rates 2026sabse sasta car loan

Trending News