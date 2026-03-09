SBI Vs BoB Vs BoM ಪೈಕಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ EMI ಎಷ್ಟು?

ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (BoB) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (BoM) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಗ್ಗದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಎಂಐ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 FD ಇಟ್ರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಎಸ್ಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ 10.05%ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಎಸ್ಬಿಐನಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 10.05% ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ₹21,272 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ₹2,76,299 ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 10.15% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 10.15% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹21,321 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹2,79,256 ಪಾವತಿಸುವಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 120 ಡಾಲರ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ; ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ₹20,637 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹2,38,234 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.