SBI Vs BoB Vs BoM ಪೈಕಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ EMI ಎಷ್ಟು?

5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಗ್ಗದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಎಂಐ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 9, 2026, 08:06 PM IST
  • SBI ಪ್ರಸ್ತುತ 10.05%ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • BOB 10.15% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ

SBI Vs BoB Vs BoM ಪೈಕಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ EMI ಎಷ್ಟು?

ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (BoB) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (BoM) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಗ್ಗದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಎಂಐ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 FD ಇಟ್ರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ 10.05%ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 10.05% ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ₹21,272 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ₹2,76,299 ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 10.15% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 10.15% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹21,321 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹2,79,256 ಪಾವತಿಸುವಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾರಲ್​ಗೆ 120 ಡಾಲರ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ; ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ₹20,637 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹2,38,234 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

