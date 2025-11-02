English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ದೀರ್ಘಕಾಲದ FD ಇಡಲು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಲಾಭ!

ದೀರ್ಘಕಾಲದ FD ಇಡಲು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಲಾಭ!

year FD rates: ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಎಂದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗ. ಒಂದು ವರ್ಷದ FDಗಳು ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 2, 2025, 12:25 PM IST
  • ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 6.25% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.40%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Trending Photos

ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ, ದರ್ಶನ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!
camera icon6
Darshan Pavithra Gowda viral photos
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ, ದರ್ಶನ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!
&quot;ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. &quot;- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
camera icon11
Shah Rukh Khan
"ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. "- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ
camera icon1
indian product price in Pakistan
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon8
Jupiter Retrograde
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ದೀರ್ಘಕಾಲದ FD ಇಡಲು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಲಾಭ!

year FD rates: ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಎಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ FDಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್:
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ FD ಮೇಲೆ 6.25% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಬಡ್ಡಿದರ 6.75% ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..

ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್:
ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ FD ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.25%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ FD ತೆರೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.

ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್:
ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 6.25% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೆಂದರೆ FD ಮೇಲೆ ಲವಚಿಕ ಅವಧಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ.

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್:
ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ FD ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 6.25% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ FD ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI):
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಗಿರುವ SBI ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 6.25%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. SBI FDಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆಜಾನ್! ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ AI ಅಲ್ಲ, ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ CEO

ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್:
ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.40%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್:
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.25%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB):
PNB ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 6.25%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತವೆ.

year FD ratesFixed Deposit interest rates Indiabest FD rates for senior citizensBank FD comparisonShort-term fixed deposit

Trending News