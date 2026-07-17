Budget Friendly Scooter: ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಡುವೆಯೂ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಡುವೆ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳತ್ತ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿವೆ.
* Honda Dio
* Honda Activa
* TVS Jupiter
* TVS Scooty Zest
* Hero Xoom
* Hero Pleasure Plus
* Suzuki Access 125
* Yamaha Fascino 125
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ
ಬಜೆಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನಿಸುವ ಅಂಶ ಮೈಲೇಜ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಸುಮಾರು 45 ರಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆ
ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು. ನಿಯಮಿತ ಸರ್ವಿಸ್, ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
* LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್
* ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್
* USB ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್
* ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್ಆಫ್
* ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್
* ದೊಡ್ಡ ಅಂಡರ್ ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್
* ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್
ಈ ಫೀಚರ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ
ಹಗುರ ತೂಕ, ಸುಲಭ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಜೆಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು, ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಹನಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಖರೀದಿ ಸುಲಭ
ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (EMI) ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು?
ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
* ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಮತ್ತು ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ
* ಮೈಲೇಜ್
* ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
* ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್
* ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಲಭ್ಯತೆ
* ವಾರಂಟಿ
* ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ, ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುವ ವಾಹನವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳವರೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಈ ವಾಹನಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ, ಮೈಲೇಜ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.