ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟಿಗಳು.. ಡಿಎಲ್‌, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ...

Best Electric Scooters: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆದರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಇವಿಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ...
ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ 3001: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಚೇತಕ್ ಈಗ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 99,990 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂ. ಇದೆ. ಇದು 3 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 127 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಲೋಹದ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಹಿಲ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
Zelio X-Men 2.0: ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 92,000 ರೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ 120 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ EX: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಇವಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಂಪಿಯರ್ನಿಂದ ಈ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 84,900 ರೂ. ಇದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 80 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಸನವು ತುಂಬಾ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಕಿನಾವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೋ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 84,443 ರೂ. ಇದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 81 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರಂನಂತಹ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೈನೆಟಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಝಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಬಿ: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 75,990 ರೂ. ಇದೆ. ಇದು 100 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಟ್ಯಾಚೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನಂತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.