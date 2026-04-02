ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟಿಗಳು.. ಡಿಎಲ್‌, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ...

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟಾಪ್‌ 5 ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 2, 2026, 05:13 PM IST
  • ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ 3001 ಸ್ಕೂಟರ್ 3kWh ಬ್ಯಾಟರಿ‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 127KM ಚಲಿಸಬಹುದು
  • ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Zelio X-Men 2.0 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ EX ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 80 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆನೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್..‌ ಚಿರಯ್ಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Siddharth Shaw
ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆನೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್..‌ ಚಿರಯ್ಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
EPFO 3.0: ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ATM, UPI ಮೂಲಕವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ.. ಯಾರಿಗೇನು ಲಾಭ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO 3.0
EPFO 3.0: ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ATM, UPI ಮೂಲಕವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ.. ಯಾರಿಗೇನು ಲಾಭ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಿಸಿಕೊಂಡ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್..‌ ಕೈ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಸಂಜೀವ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕ್ಲಾಸ್!‌
camera icon8
ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಿಸಿಕೊಂಡ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್..‌ ಕೈ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಸಂಜೀವ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕ್ಲಾಸ್!‌
EPFO Rules: ನಿವೃತ್ತಿ, ಬಡ್ಡಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5 ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO
EPFO Rules: ನಿವೃತ್ತಿ, ಬಡ್ಡಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5 ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟಿಗಳು.. ಡಿಎಲ್‌, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ...

Best Electric Scooters: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆದರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಇವಿಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ...

ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ 3001: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಚೇತಕ್ ಈಗ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 99,990 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂ. ಇದೆ. ಇದು 3 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 127 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಲೋಹದ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಹಿಲ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ; ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಿ...

Zelio X-Men 2.0: ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 92,000 ರೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ 120 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ EX: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಇವಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಂಪಿಯರ್‌ನಿಂದ ಈ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 84,900 ರೂ. ಇದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 80 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಸನವು ತುಂಬಾ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ 212 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್‌... ಇದೇ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ರಾಜ..

ಒಕಿನಾವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೋ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 84,443 ರೂ. ಇದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 81 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರಂನಂತಹ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕೈನೆಟಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಝಿಂಗ್ ಬಿಗ್‌ ಬಿ: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 75,990 ರೂ. ಇದೆ. ಇದು 100 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಟ್ಯಾಚೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್‌ನಂತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

