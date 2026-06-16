FD Interest Rates: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪೋ ದರವನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (Small Finance Banks) ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 8%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 8.30%ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ FD ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ FD ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗರಿಷ್ಠ 8.10% ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಶಿವಾಲಿಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.80%, ಜನ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.77% ಹಾಗೂ ಇಕ್ವಿಟಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.75% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ದರಗಳು 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ FDಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪೈಕಿ DCB ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.50% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ IDFC FIRST ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು CSB ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲಾ 7.35% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.25% ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 6.80% ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 6.75%, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 6.70%, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 6.65% ಹಾಗೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 6.60% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 0.50% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 8.30ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.