ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ ಫಿಕ್ಸ್‌

Gold ETF: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಕನಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 10,000-20,000 ರೂ. ಗಳಿಸುವವರು ಸಹ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಮೊದಲು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಷೇರುಗಳಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಟಿಎಫ್ಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಇಳಿಕೆ..! ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು 99.5 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಲನೆಗಳಿವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ಚಿನ್ನದ ಘಟಕಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜವಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ಲೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ..! RBI ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ