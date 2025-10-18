ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಬಲು ಸುಲಭ, ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ! ಈ ಆಫರ್‌ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡ್ಕೋಬೆಡಿ

Gold Offer : ಧಂತೇರಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೇಲೆ PhonePe ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. PhonePe ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ₹2,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ಲಾಟ್ 2% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ₹2,000 ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2025 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:59 ರವರೆಗೆ. ಈ ಆಫರ್ ಒಂದೇ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಖರೀದಿ ಮೌಲ್ಯ ₹2,000. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು. PhonePe ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು 99.99 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು MMTC-PAMP, SafeGold ಮತ್ತು Caratlane ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಫೋನ್ಪೇ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ SIP ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ಪೇಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ₹5 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.
PhonePe ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ, 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಂತರ 'ಬೈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. "ರೂಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 2,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಖರೀದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು 'ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ' ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಅರ್ಥ : ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯದ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅನುಕೂಲ. ಉಚಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಟ್ಟದ ಲಾಕರ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 0.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಧಂತೇರಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಪೇ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ಸುಲಭ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.