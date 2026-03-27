ಮಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು!

Investment Scheme: ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕರ ಕನವರಿಕೆ. ಹಾಗಂತ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು!

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 27, 2026, 04:10 PM IST
  • ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಾತರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ
  • ಸುರಕ್ಷಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ-ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು.
  • ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

Best Investment Schemes For Daughter's: ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮಗಿರುವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ, ಭವಿಷಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಕೂಡಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಅಂಥ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 

ಖಚಿತ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ:
ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತಾ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಪೋಷಕರು ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ-ಆದಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ (ಬಡ್ಡಿ) ಬರದಿದ್ದರೂ ಬಂಡವಾಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಖಚಿತ ರಿಟರ್ನ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಖಚಿತ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದು ನಂತರದ ಮಾತು, ತಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಮೋಸವಾಗಬಾರದಲ್ಲಾ… ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾದರಿಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO 3.0: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ

ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?
ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ-ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವವರು ಈ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 
>> ಮೊದಲನೆಯದು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY)
>> ಎರಡನೆಯದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು (POTD)
>> ಮೂರನೆಯದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC)
>> ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು (FD ಗಳು)
>> ಐದನೆಯದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳು (RDs)

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಏನು?
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 
* ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸುರಕ್ಷತೆ
* ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು
* ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
* ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಆದಾಯ

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಾಲಿಕಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡದಿದ್ದರು. ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ SSY, PPF ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವ ಬದಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಬಹು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಶಿಫಾರಸು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಲಾಭಗಳಿರುತ್ತವೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:-
* SSY ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ-ಸಮರ್ಥ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 
* PPF ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 
* ಮಕ್ಕಳ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. 
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವ ಬದಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಬಹು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾರನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. 
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

