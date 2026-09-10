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ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕೇ? ಕಮಿಷನ್‌ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ, ಭರ್ಜರಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕಮಿಷನ್‌ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್‌ ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌, ಪಿಪಿಎಫ್‌, ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ರಿಸ್ಕ್‌, ಅವಧಿ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 10, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:06 AM IST
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕೇ? ಕಮಿಷನ್‌ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ, ಭರ್ಜರಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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