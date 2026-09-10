/ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕೇ? ಕಮಿಷನ್‌ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ, ಭರ್ಜರಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು

Best Investment Plans: ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಮಾ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಯೋಜನೆಯ ಬದಲು, ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ, ಅಪಾಯ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಮಿಷನ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಿತರಕರ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಪ್ಯೂರ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್
ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್, ಮನಿ-ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಲಿಪ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಂಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ಯೂರ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ವಿಮೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಏಜೆಂಟ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನಂಬದೆ, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸವರನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್
ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸವರನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸವರನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಧನದ ಮೌಲ್ಯವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಭ್ಯತೆ, ಅವಧಿ, ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತವಾಗುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪಾಯರಹಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್
ಪಿಪಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಧಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಿಪಿಎಫ್ಗೆ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬೇಕಾಗುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನ ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಇದರ ನಿಯಮಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್ಗಳು
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಇಟಿಎಫ್ಗಳನ್ನ ಷೇರುಗಳಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಶರಿ ಬಿಲ್ಗಳು
ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಟ್ರೆಶರಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ-ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ರಿಟೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಅವಧಿ, ಬಡ್ಡಿದರ, ಮಾರಾಟದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಣವನ್ನ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಕೇವಲ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಅವಧಿ, ಅಪಾಯ, ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ, ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ತುರ್ತು ನಿಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ನೆರವು ಪಡೆದು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)