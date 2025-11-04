English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೇವಲ 13,000 ರೂ.ಗೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಕೇವಲ 13,000 ರೂ.ಗೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ 32-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹13,490ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 25% ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. HDR10+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು TizenOS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 4, 2025, 11:35 PM IST
  • ಕೇವಲ 13,000 ರೂ.ಗೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ
  • Amazon ಮತ್ತು Flipkartನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌
  • LGಯ 32-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹13,489ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ

Trending Photos

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡದ ಈ ಆಟಗಾರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ
camera icon5
Indian women's cricket team
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡದ ಈ ಆಟಗಾರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ
ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
camera icon5
Budh Vakri 2025
ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ನಿಗೂಢ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಿತ್ತು ಗೌತಮ್‌ ರಹಸ್ಯ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ರವೀಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ?
camera icon6
Amruthadhare
ನಿಗೂಢ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಿತ್ತು ಗೌತಮ್‌ ರಹಸ್ಯ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ರವೀಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ?
ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಚೋರ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!
camera icon5
Sai Pallavi
ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಚೋರ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!
ಕೇವಲ 13,000 ರೂ.ಗೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Best LED Smart TV: ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ನಂತರವೂ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಾದ Amazon ಮತ್ತು Flipkartನಲ್ಲಿ ₹12,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. TCLನ 32-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ Amazonನಲ್ಲಿ ₹12,490ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ 46% ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

LGಯ 32-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹13,489ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 36% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ WebOS ಸೇರಿದೆ, ಇದು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ LG ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 10W ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 750 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ..! 85,920 ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ..!

ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ 32-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹13,490ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 25% ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. HDR10+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು TizenOS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ₹17,900. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ನೀವು ಒನಿಡಾದ 32-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ₹11,810ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 42% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು Google TV ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 20W ಧ್ವನಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹2,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿನಾಳೆಯಿಂದ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : RBI ಹೊರಡಿಸಿರುವ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನೀವು ಶಿಯೋಮಿಯ ಮಿ ಫೈರ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹12,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ 32 ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 48% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20W ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ ಫೈರ್ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Best LED Smart TVLED Smart TV under Rs 13000AmazonFlipkartLG smart Tv

Trending News