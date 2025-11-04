ಕೇವಲ 13,000 ರೂ.ಗೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Best LED Smart TV: ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ನಂತರವೂ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಾದ Amazon ಮತ್ತು Flipkartನಲ್ಲಿ ₹12,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. TCLನ 32-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ Amazonನಲ್ಲಿ ₹12,490ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ 46% ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
LGಯ 32-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹13,489ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 36% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ WebOS ಸೇರಿದೆ, ಇದು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ LG ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 10W ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 750 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ..! 85,920 ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ..!
ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ 32-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹13,490ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 25% ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. HDR10+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು TizenOS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ₹17,900. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ನೀವು ಒನಿಡಾದ 32-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ₹11,810ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 42% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು Google TV ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 20W ಧ್ವನಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹2,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : RBI ಹೊರಡಿಸಿರುವ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ನೀವು ಶಿಯೋಮಿಯ ಮಿ ಫೈರ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹12,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ 32 ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 48% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20W ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ ಫೈರ್ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.