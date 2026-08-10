/₹5 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೇ? 25KM ಮೈಲೇಜ್‌ ಕೊಡುವ ಟಾಪ್‌ ಕಾರುಗಳಿವು!

Best mileage cars in india: ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೈಲೇಜ್, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಗಮನಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬಜೆಟ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ₹5 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ, ಆಲ್ಟೋ K10, S-Presso, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳು 24-26 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್ವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ/ಮೂಲದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ: ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ Maruti Suzuki Celerio ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹4.70 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24.97ರಿಂದ 26.68 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. CNG ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೈಲೇಜ್ ಸುಮಾರು 34.43 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆಜಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. K10C ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಓಡಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೋ K10: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ Alto K10 ಕೂಡ ₹5 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹3.70 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿ ಸುಮಾರು 24.39-24.90 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. CNG ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33.85 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಾತ್ರ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಗರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ S-Presso: SUV ಮಾದರಿಯ ಎತ್ತರದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ Maruti Suzuki S-Presso ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹3.50 ಲಕ್ಷ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24.12ರಿಂದ 25.30 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. CNG ಮಾದರಿಯ ಮೈಲೇಜ್ ಸುಮಾರು 32.73 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆಜಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋ-SUV ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಎತ್ತರದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿವೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್: ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Renault Kwid ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹4.30 ಲಕ್ಷ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21.7ರಿಂದ 22 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 8-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ: ಮೈಲೇಜ್ಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರು ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹4.70 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20.01 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಯಾಗೊಗೆ 4-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಕಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟೋ K10 ಗಮನಿಸಬಹುದು. SUV ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ S-Presso ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ Renault Kwid ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರು. ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ Tata Tiago ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು.
ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ
ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಗಳು. ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ರಾಜ್ಯ, ನಗರ, RTO ಶುಲ್ಕ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ನೈಜ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೈಲೇಜ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಡೀಲರ್ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ, ವೇರಿಯಂಟ್, ಆಫರ್, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಸೆಲೆರಿಯೊ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟೋ K10 ಮೈಲೇಜ್ಗಾಗಿ, S-Presso SUV-ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ, Kwid ಫೀಚರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು Tiago ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.