English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. 90 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸ್ಕೂಟರ್..!

ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. 90 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸ್ಕೂಟರ್..!

TVS Jupiter: ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,24,771 ಯೂನಿಟ್ TVS Jupiter ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 1,05,834 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 18,937 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 20, 2026, 08:38 PM IST
  • ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ
  • ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ 1,24,771 ಯುನಿಟ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ
  • ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.17.89%ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ

Trending Photos

ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. 90 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸ್ಕೂಟರ್..!

TVS Jupiter sales March 2026: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,24,771 ಯುನಿಟ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 1,05,834 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 18,937 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 17.89%ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜುಪಿಟರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಟಾಪ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಈ ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಜೂಪಿಟರ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ಪ್ರಮುಖ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ:

113.3 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಆವೃತ್ತಿ
* ಇದು 6,500 rpmನಲ್ಲಿ 5.9 kW ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

124.8 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಆವೃತ್ತಿ
* ಇದು 6,500 rpmನಲ್ಲಿ 6.3 kW ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಬೆಲೆಗಳು (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)

113 ಸಿಸಿ ಆವೃತ್ತಿ: 75,750 ರೂ.ನಿಂದ 89,350 ರೂ.ವರೆಗೆ
* 125 ಸಿಸಿ ಆವೃತ್ತಿ: 83,390 ರೂ.ನಿಂದ 92,950 ರೂ.ವರೆಗೆ

ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆವೃತ್ತಿ ಎಂಟ್ರಿ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು 124.76 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ಸುಮಾರು 90 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 90 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

TVS JupiterTVS Jupiter Sales SurgeTVS Jupiter sales March 2026Honda activaTVS Jupiter vs Honda Activa

Trending News