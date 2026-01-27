English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ...

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ...

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 27, 2026, 04:44 PM IST
  • MIS ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000ದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು
  • MIS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು

Trending Photos

ಕೊನೆಗೂ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
camera icon6
Gold price today
ಕೊನೆಗೂ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!
camera icon6
New Tax Regime
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನೋವಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್‌.. RCB ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇಗಿ!
camera icon6
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನೋವಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್‌.. RCB ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇಗಿ!
ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?
camera icon6
GOLD RATES
ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ...

Monthly income scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 7.4% ಬಡ್ಡಿ 

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000ದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. MIS ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ₹2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ..

5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ

ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ SIS ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಲು, ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಹೊಸ ಸೇವೆ: ಜಸ್ಟ್‌ ಮುಖ ತೋರಿಸಿಯೇ UPI, ATMನಿಂದ‌ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

MISMONTHLY INCOME SCHEMEMIS schememonthly income scheme schemeMIS Interest Rate

Trending News