  • ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 100 ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ! ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ!

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 100 ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ! ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ!

best mutual fund SIP : ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ರೂ.100 ರ SIP ಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 7, 2025, 11:10 AM IST
  • ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು
  • ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು

Best mutual fund SIP: ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ರೂ.100 ರ SIP ಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.100 ರ SIP ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.1.89 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ರೂ.10 ಲಕ್ಷ ನಿಧಿಗೆ ಟಾಪ್-ಅಪ್ SIP ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಠಿಣವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 100 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ SIP ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ SIP ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟು ರೂ.30,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1.89 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಒಟ್ಟು ರೂ.1.59 ಲಕ್ಷ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್: VRS ಕುರಿತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ

10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು?
ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ SIP ಮೂಲಕ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸತತ 47 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಟಾಪ್-ಅಪ್ SIP ಮೂಲಕವೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 

Mutual Fund SIP100 SIP investmentwealth creation strategysmall investment big returnsfinancial planning India

