ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೇ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು: ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ...

ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್‌ಬಿಐ ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರಗಳನ್ನ ಶೇ.5.50ರಷ್ಟು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರೆಪೊ ದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.7ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 7, 2026, 10:23 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೇ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು: ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ...

Post Office Schemes: ಹಣ ಉಳಿತಾಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು (FD). ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ RBI ರೆಪೊ ದರಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ FDಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್' ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಏಕೆ ಉತ್ತಮ?

ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY): ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS): ಈ ಯೋಜನೆಯು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು 8.2% ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದು ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ FDಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರರಾಗಿ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

