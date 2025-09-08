English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್‌ ಆಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ! ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ..

Reinvestment Plans: ಮಾಸಿಕ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 8, 2025, 05:44 PM IST
  • ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
  • ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬೇಕು

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
camera icon6
GURU GOCHARA
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ
camera icon8
Sanjana Galrani
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ
ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
Gold
ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಳಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!
camera icon6
actress Tejaswi Madivada
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಳಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!
ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್‌ ಆಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ! ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ..

Pension investment: ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಸಿಕ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಬಹುದು.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೀಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ!
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ-ಖಾತರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS) ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (POMIS) ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಲ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಧಿಗಳು
ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು (REIT ಗಳು) ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು (InvIT ಗಳು) ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ
ಹೂಡಿಕೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (SIP) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಲಾಭ ನೀಡುವ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ
ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏರಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಲಾಭದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.

ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ
ಪಿಂಚಣಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕು.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Reinvestment Plansಮರುಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳುಮರುಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳುನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಪಿಂಚಣಿ ಹೂಡಿಕೆ

Trending News