/Best Resale Value Cars: ₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಈ 5 ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ!

Best Resale Value Cars: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೈಲೇಜ್, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರನ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ ರೀಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (Resale Value) ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ತಂದುಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳು ಮರುಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಂಡ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
Maruti Suzuki Swift: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ Maruti Suzuki Swift, ರೀಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
Maruti Suzuki Baleno: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದ Baleno ಸಹ ಉತ್ತಮ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವಿಶಾಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಸ್, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಕಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
Maruti Suzuki WagonR: ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ WagonR, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರದ ಸೀಟಿಂಗ್, ಉತ್ತಮ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
Hyundai Grand i10 Nios: ಹ್ಯುಂಡೈನ Grand i10 Nios ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ರೀಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
Tata Punch: ಭಾರತದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ Tata Punch, ತನ್ನ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್, ಎತ್ತರದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಳಸಿದ Punch ಕಾರುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ರೀಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಒಂದು ಕಾರಿನ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ, ವಾಹನದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಿನ ಮರುಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಆಫರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ರೀಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ Maruti Suzuki Swift, Baleno, WagonR, Hyundai Grand i10 Nios ಮತ್ತು Tata Punch ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮರುಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ತಂದುಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.