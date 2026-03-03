Best Selling Cars: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Best Selling Cars: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು SUVಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 10 ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟವು ಒಟ್ಟು 170,127 ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 156,425 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (YoY) 8.76%ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ (MoM) ಮಾರಾಟವು 5.9%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ 180,798 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರು. ಇದು 19,430 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರಾಟವಾದ 15,349 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಇದು 26.59% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟವು 16.84%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಡಿಜೈರ್ 19,326 ಯೂನಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 31.52% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಜನವರಿ 2026ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟವು 1.54%ರಷ್ಟು ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ) 18,748 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 28.77% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನವರಿಗಿಂತ 2.64% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) 17,938 ಯೂನಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9.93% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇದು 0.09%ರಷ್ಟು ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ 17,863 ಯುನಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 16.05%, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.16% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಬ್ರೆಝಾವನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಾರುತಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾರಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಮಾರುತಿ ಎರ್ಟಿಗಾ 17,807 ಯುನಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 19.77% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 0.48%ರಷ್ಟು ಕೊಂಚ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ 14,885 ಯುನಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ.25.12ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ.1.54ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ 14,833 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು 8.83% ಮತ್ತು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 16.70%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ/ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N 14,665 ಯುನಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 7.69% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 5.64% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ 14,632 ಯುನಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5.48% ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 12.81%ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರು ತಯಾರಕರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 99,346 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇವಲ 2.86%. ಏಕೆಂದರೆ ಡಿಜೈರ್, ಬ್ರೆಝಾ ಮತ್ತು ಎರ್ಟಿಗಾದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಲೆನೊದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.27.65ರಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಪಂಚ್ನ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಟಾಟಾ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 8,270 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ SUV ಮತ್ತು EV ತಂತ್ರದ ಬಲವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 9.93% ಮತ್ತು 7.69%ರಷ್ಟು ಏಕ-ಅಂಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.