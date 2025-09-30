English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

32 ಇಂಚಿನ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಮಾತ್ರ! ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಆಫರ್‌ ಅನ್ನು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..

Best smart tv: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್‌ ಟಿವಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ...  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 30, 2025, 07:23 AM IST
  • ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
  • ಒನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್‌ಮಿಯಂತಹ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟಿವಿಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

32 ಇಂಚಿನ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಮಾತ್ರ! ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಆಫರ್‌ ಅನ್ನು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..

Best smart tv: ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 20,000 ರೂ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು 10 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್‌ಮಿಯಂತಹ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟಿವಿಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ 32 ಇಂಚು
ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೈಜನ್ ಟಿವಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೂಲತಃ ರೂ. 22,900 ಬೆಲೆಯ ಈ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ರೂ. 5,999 ಗೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು HD ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ. ಇದು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್, ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಂತಹ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 60 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 200 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ನೆಡುವ ಈ ಗಿಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡುವ ಆದಾಯ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ 32 ಇಂಚು
ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 32-ಇಂಚಿನ LED ಟಿವಿಯ ಮೇಲೂ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 21,999, ಆದರೆ ಈಗ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೂ. 4,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ YouTube ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ರೇಮ್‌ಲೆಸ್ ಟಿವಿ. ವಿನ್ಯಾಸವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ 32 ಇಂಚು
ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 32-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 21,999, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಕೇವಲ ರೂ. 4,999 ರ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್, ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಂತಹ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್‌ನಂತೆಯೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು  ಕೂಡಾ ಬದಲಿಸಬಹುದು ! LPG ಪೋರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ

ರಿಯಲ್ ಮಿ ನಿಯೋ
ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ನಿಯೋ 32 ಇಂಚಿನ ಲಿನಕ್ಸ್ ಟಿವಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ರೂ. 4,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 21,999. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. YouTube ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

