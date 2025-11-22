English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಹಳೆ ಪದ್ದತಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ! ಬಂಗಾರ ಕೈಗೆಟುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ..

Gold-Silver ETF: ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 6 ರಿಂದ 9 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 22, 2025, 11:14 AM IST
  • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ

ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಹಳೆ ಪದ್ದತಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ! ಬಂಗಾರ ಕೈಗೆಟುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ..

Gold ETFs: ನೀವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ನಂತರ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಸರಾಸರಿ 6 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ.

ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ SIP ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ಖರೀದಿ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಲನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-RBI ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು : ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ 'ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ' ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಸಾಧನಗಳು) ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಹೂಡಿಕೆಯ ದಿಗಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕುಸಿತದಲ್ಲೂ ಖರೀದಿ ಅವಕಾಶ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ ತಂತ್ರವಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾಲು ಗುರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅಂದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಶೇಕಡಾ 6.51 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 39 ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್‌ಐಸಿ ಎಂಎಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಎಫ್‌ಒಎಫ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇ. 7.91 ರಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಎಲ್‌ಐಸಿ ಎಂಎಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 5.33 ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 9.18 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 27 ನಿಧಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಟಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್ ಶೇ. 9.99 ರಷ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್ ಎಫ್‌ಒಎಫ್ ಕನಿಷ್ಠ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇ. 6.81 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

