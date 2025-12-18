English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಂಗಾರ ಬಲು ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಬಂಗಾರ ಬಲು ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

Invest on Gold: ಬಡವರ ಕೈಗೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಗದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಕಡೆಯಪಕ್ಷ ETF ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 10ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 18, 2025, 08:47 AM IST
  • ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ
  • ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಬಹುಪಯೋಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಂಗಾರ ಬಲು ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

Gold News: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷವನ್ನೂ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಈಗ ಕೇವಲ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯದ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಾಗಂತ ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ (Gold Exchange Traded Funds) ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. 10 ಸಾವಿರ, 20 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾರಬಹುದು. ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಡುವೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಎಂದರೆ ಏನು?
ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ. ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವಂತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೂಪ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಬಹುಪಯೋಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8th Pay Commission: ಪಿಂಚಣಿ, ವೇತನ, ಡಿಎ, UPS.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ 12 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು!

ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಿವಿಧ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದದನ್ನು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಲಹೆಗಾರರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತ
ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡೆಯಪಕ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು  ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಸ್‌ಐಪಿ ಮೂಲಕ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳುಶೇಕಡಾ 99.5ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- OPS vs NPS: ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಲಾಭವು ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಘಟಕಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
 

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

