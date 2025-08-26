ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಲೂಬಹುದು!

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರಿಂದ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಕೂಡಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವಿದ್ದರೆ, DMartನ ಪಾಲುದಾರರಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು DMartಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಲಾಭಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟದ ನಂತರ, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. . ಅದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಗೋಡೌನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದುವ ಕೋಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.