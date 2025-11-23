ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..

Edible gold benefits: ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಕೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆಯೇ? ನಿಮಗೂ ಈ ಅನುಮಾನ ಇರಬಹುದು.
ಆಭರಣ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅದರ ಶುದ್ಧತೆ, ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಖಾದ್ಯವಾಗಿಸಲು, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಇಳಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದರಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತವೆ, ಅವು ಕೆಲವೇ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಾನವ ಕೂದಲಿನ ಅಗಲದ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟು ತಿಂದರೂ ಅವು ಹಾರಿಹೋಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಡುಗೆಯವರು ಮತ್ತು ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಮುಟಗಳು ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಚಿನ್ನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಣಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನವು ಬಳಕೆಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಶುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ತಿನ್ನುವಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶುದ್ಧ ಖಾದ್ಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು E175 ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೇವನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರುಚಿ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಳೆಗಳ ಬೆಲೆ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 50x50mm (ಮಿಲಿಮೀಟರ್) ಅಳತೆಯ 5 ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಗಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರು 300 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ಗಾತ್ರದ 10 ಹಾಳೆಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರು 412 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ 400 ರೂ.ಗಳಿಂದ 600 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ಗವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾಳೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಆ ದರದಲ್ಲಿ, 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ "ಖಾದ್ಯ ಚಿನ್ನದ" ಬೆಲೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.