Xiaoma ev mini Electric Car: ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿ ಬೆಸ್ಟ್ಟ್ಯೂನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಶವೋಮಾ ಮಾದರಿಯು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪರಿಣಾಮ :ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು!
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರು ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನವೀನ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರು ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆಟಿಕೆ ಕಾರಿನಂತೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಚೌಕಾಕಾರದ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ದುಂಡಾದ ಅಂಚುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಮಾದರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕಾರು ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇದರ ಗಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಇಂಚಿನ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಚಕ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾಹನವು FME ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಂಟುನೂರು ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಬಳಕೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ಕಾರಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಂಜಿನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.ಈ ಕಾರಿನ ಆಯಾಮಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಉದ್ದ ಕೇವಲ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಒಂದೂವರೆ ಮೀಟರ್. ಇದರರ್ಥ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕಿರಿದಾದ ಲೇನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೀಟರ್. ಇದು ಕಾರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾಹನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿ ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಕಾರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಬಹುದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕಾರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ವಾಹನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಈ ಅದ್ಭುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..!