betel leaf farming : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಕೃಷಿ. ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ವೀಳ್ಯದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ವೀಳ್ಯದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳಿವೆ.
ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ
ಮಗಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ಮತ್ತು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಾಗಾಹಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯು ಅನೇಕ ರೈತರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಂಗಾಳಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಪಾನ್ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗೆ 'ಹಸಿರು ಚಿನ್ನ' ಎಂದು ಕರೆಯುವರು
ಭಾರತದ 'ಹಸಿರು ಚಿನ್ನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ವೀಳ್ಯದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು 10 ರಿಂದ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಇಡಬೇಕು.
ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಬೆಲೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 40-50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಬೀಜ ಕೃಷಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನ ಹೊರತಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬೀಜ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಹೊಲವನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಕು. ಶೆಡ್ನಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಶೀತ ಎರಡೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ - ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭ
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಎಲೆಗಳ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರ, ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ವೀಳ್ಯದ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರು ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ದೂರ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು, ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬಿದಿರನ್ನು ಬಳಸಿ ವೀಳ್ಯದ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಬಿದಿರನ್ನು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ, ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿದಿರುಗಳ ಮೇಲೆ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಬಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡಿದಷ್ಟೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.