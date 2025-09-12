English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್..ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ..!

ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೀವು ನಾಮಿನಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೊದಲ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 12, 2025, 11:23 AM IST
  • ಗ್ರಾಮೀಣ: ರೂ. 1,000 (ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ)
  • ಅರೆ ನಗರ: 1,500 ರೂ. (1,250 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ)
  • ನಗರ/ಮೆಟ್ರೋ: ರೂ. 2,000 (ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ)

Trending Photos

ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon6
White Hair Remedies
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ !ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
camera icon7
Gold price
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ !ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ಚೆಲುವೆ!
camera icon10
Actress Gautami daughter
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ಚೆಲುವೆ!
ರಾಜ್‌ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒದ್ದೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು..! ಏಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
camera icon5
Lata Mangeshkar
ರಾಜ್‌ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒದ್ದೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು..! ಏಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್..ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ..!

ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಇವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪಾವತಿ ನಿಲುಗಡೆ ಸೂಚನೆಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (SI) ವೈಫಲ್ಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.ಲಾಕರ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಚೆಕ್‌ಗೆ 100 ರೂ. ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ನೀವು 300 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಚೆಕ್‌ಗೆ, ಇದು 100 ರೂ. (ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ). ಆದರೆ ಐದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ಅದು 500 ರೂ. (ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೆಕ್‌ಗಳಿಗೆ 300 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ). ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಲಾಕರ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಯ ಸ್ಥಳ (ಗ್ರಾಮೀಣ, ಅರೆ ನಗರ, ನಗರ ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ) ಆಧರಿಸಿ ಪಿಎನ್‌ಬಿ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ಲಾಕರ್‌ಗಳು:

ಗ್ರಾಮೀಣ: ರೂ. 1,000 (ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ).

ಅರೆ ನಗರ: 1,500 ರೂ. (1,250 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ನಗರ/ಮೆಟ್ರೋ: ರೂ. 2,000 (ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ).

ಮಧ್ಯಮ ಲಾಕರ್‌ಗಳು:

ಗ್ರಾಮೀಣ: ರೂ. 2,500 (ರೂ. 2,200 ರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ).

ಅರೆ ನಗರ: 3,000 ರೂ. (2,500 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ನಗರ/ಮೆಟ್ರೋ: ರೂ. 4,000 (ರೂ. 3,500 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ದೊಡ್ಡ ಲಾಕರ್‌ಗಳು:

ಗ್ರಾಮೀಣ: ರೂ. 4,000 (ರೂ. 2,500 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ಅರೆ ನಗರ: 5,000 ರೂ. (3,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ನಗರ: ರೂ. 6,500 (ರೂ. 5,500 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ಮೆಟ್ರೋ: ರೂ.7,000 (ರೂ.5,500 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಕರ್‌ಗಳು:

ಗ್ರಾಮೀಣ: ರೂ.6,000 (ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ).

ಅರೆ ನಗರ: ರೂ.7,000 (ರೂ.6,000 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ನಗರ: ರೂ. 8,500 (ರೂ. 8,000 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ಮೆಟ್ರೋ: ರೂ. 9,000 (ರೂ. 8,000 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಕರ್‌ಗಳು:

ರೂ. 10,000 (ರೂ. 10,000 ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ).

ಅರೆ ನಗರ: ರೂ. 10,500 (ರೂ. 10,000 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ನಗರ: ರೂ. 11,000 (ರೂ. 10,000 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ಮೆಟ್ರೋ: ರೂ. 12,000 (ರೂ. 10,000 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ).

ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಲಾಕರ್ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು:

ನೀವು ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಾಗ, ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇದು ರೂ. 200 ಆಗಿದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇದು ರೂ. 500 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಲಾಕರ್‌ಗಳು ರೂ. 500 (ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ). ಆದರೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,000 ಹೊಸ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (SI) ವೈಫಲ್ಯ ಶುಲ್ಕಗಳು:

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (SI) ಸಾಲದ EMI ಗಳು ಅಥವಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಾವತಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು SI ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಪ್ರತಿ ವಿಫಲ ವಹಿವಾಟಿಗೆ 100 ರೂ., ಜೊತೆಗೆ ರವಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚಗಳು.

ಹೊಸ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ): ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 100 + GST ​​ಸ್ಥಿರ ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ SI ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ (ಅವಧಿ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರೆಗೆ). ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ.

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಶುಲ್ಕಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೀವು ನಾಮಿನಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೊದಲ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 100 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ, ನೀವು 100 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಸತ್ತರೆ, ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

About the Author
Punjab National BankPNB service chargesPNB Locker chargesStop payment chargesStanding instruction fee

Trending News