ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬೋನಸ್ : ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 257% ಹೆಚ್ಚಳ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. 5ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಖ್ಯ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ (OM)ದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.
5ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2005ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು, 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 2006 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ವರ್ಗವು ಇನ್ನೂ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅವರ ವೇತನ ಗುಂಪುಗಳು ಇನ್ನೂ 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ವೇತನ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ.
5ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ :
5ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 466% ರಿಂದ 474% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ :
6ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ/ದರ್ಜೆ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರವನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ 252% ರಿಂದ 257% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಂತಹ ನಂತರದ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇನ್ನೂ 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಇನ್ನೂ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವು ಇನ್ನೂ 5 ನೇ ಮತ್ತು 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನ ವೇತನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು 5 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.