ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ: ಐಟಿಆರ್ ರೀಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

Big Change for Taxpayers: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರೀಫಂಡ್'ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಐಟಿಆರ್ ರೀಫಂಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಸಿಪಿಸಿ) ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಟಿಡಿಎಸ್, ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಪಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ, ಐಟಿಆರ್ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಟಿ ಸೂಪರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಸಿಪಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು?
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಥವಾ ಐಟಿಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುವ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರ ಐಟಿಆರ್ ರೀಫಂಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿಬಿಡಿಟಿ (ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಪಿಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಐಟಿ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಈ ಹಿಂದೆ, ಸಿಪಿಸಿ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಪದರಗಳು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು.
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಲಾಭ:
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ, ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಿಪಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
CPC ಈಗ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ CPC ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಏಕ-ಬಿಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಪಿಸಿ ಈಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ, ಐಟಿಆರ್, ಐಟಿಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತ್ವರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ...
* ಸೆಕ್ಷನ್ 156 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.
* ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು (ಉದಾ: ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು).
* ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.
* ಸೆಕ್ಷನ್ 244A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.