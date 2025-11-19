ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ : ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ ನೋಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

2025 ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2026, ಇನ್ನೇನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಕೂಡಾ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶೀಯ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 2026 ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿವಾಹ ಋತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಳೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 20–25% ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರೀ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಚಿನ್ನವು ಈಗಾಗಲೇ 10–15% ರಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10–20% ರಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹12,000 ರಿಂದ ₹24,000 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
2025 ರ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು 2026 ರ ಆರಂಭವು ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿಗಳು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.