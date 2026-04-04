ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌

Gratuity Rules India: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಂದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರವೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಹಲವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯೂ ಒಂದು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 1972ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾನೂನು 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
1 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. 1 ವರ್ಷವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾನೂನು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾತ್ರ 1 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಂಡವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ, ಡಿಎ ಮತ್ತು Retaining allowance ಅನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಸಿಟಿಸಿಯ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ನವೆಂಬರ್ 21, 2025ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಈ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನ ತಂದಿದೆ.