ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ: ನವೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೈ ಸೇರಲ್ಲ ಹಣ!

ನವದೆಹಲಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 75% ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (DoPPW) ಈ ನಿಯಮ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (EOP) ನಿಯಮಗಳು, 2023 ರ ನಿಯಮ 12 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಂಬಳದ 75% ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ದರವನ್ನು 60% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಇತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 60% ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 30. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಪ್ಪಿದ ಅವಧಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಪ್ಪು ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು:
ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿವರಗಳು
ಉದ್ದೇಶ: ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿನ ಈ 75% ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಮೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
ಪೋಷಕರ ಆದಾಯ: ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇತರ ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ):
ಎರಡೂ: ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಒಂದು: ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ 60% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಧಾನ:
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ (CSC) ಮೂಲಕವೂ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ನವೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ತಪ್ಪಿದ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
