  ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂ. ಸಿಗಲ್ಲ

ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂ. ಸಿಗಲ್ಲ

PM Kisan 22th installment : ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ನೀವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ ಮುಂದಿನ ಕಂತು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು eKYC ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ 22ನೇ ಕಂತು ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 7, 2026, 07:44 PM IST
    • ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ.
    • ನೀವು eKYC ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.
    • 22ನೇ ಕಂತು ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂ. ಸಿಗಲ್ಲ

PM Kisan 2026 updates : ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಜೊತೆಗೆ ರೈತ ಐಡಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಸಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೈತ ಐಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಂತು ಅಂದರೆ 22 ನೇ ಕಂತು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಐಡಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜಗಳು, ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಂತಹ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: UIDAIನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫೀಸು ಏರಿಕೆ!

ಈ ರೈತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಎಂದರೇನು? : ರೈತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಗ್ರಿಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ 11 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

ಇದು ರೈತರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೂ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: PF ಹಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರೈತ ಐಡಿಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂ ದಾಖಲೆ (ಜಮಾಬಂಧಿ) ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

ನೀವು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಫಲಾನುಭವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026 ರ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. 

ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ
ಅಗ್ರಿಸ್ಟೆಕ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ. 
ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ eKYC ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. 
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ (ಖಾತೆ/ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ). 
ವಿವರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಒಂದು ಅನನ್ಯ ರೈತ ID ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಫ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ : ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 6, 2026 ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೋಂದಣಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರೈತರು ಹತ್ತಿರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (CSC) ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೈತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

PM Kisan NewsPM Kisan 2026 updatesPM Kisan updatesPM Kisan 22th installmentPM Kisan EKYC

