ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ?

DA hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 4, 2026, 08:03 PM IST
ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ?

DA hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 58% ಇರುವ ಡಿಎ 60% ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌! RBI ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ

ಈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI-IW). ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಚ್ಯಂಕವು 148.2 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಡಿಎ 60% ತಲುಪುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

7ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ 58.53% ಇದ್ದ ಡಿಎ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 58.94%, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 59.29%, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 59.58% ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 59.93% ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಡಿಎ 60% ತಲುಪುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು.. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 1,200 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು!

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೇಗೇ ಇದ್ದರೂ ಡಿಎ 60% ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕ 148.2 ಇದ್ದರೆ ಡಿಎ 60.34%, 150.2 ಆಗಿದ್ದರೆ 60.53% ಮತ್ತು 146.2ಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೂ 60.15% ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಡಿಎಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 60% ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೂ, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಚಕ್ರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 60% ಡಿಎ ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಪುನರ್‌ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.

